Usa: McConnell, c'è tempo più che sufficiente per eleggere sostituto Bader Ginsburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza al Senato statunitense, Mitch McConnell, ha detto in un discorso che la Camera dei Rappresentanti ha "tempo più che sufficiente" per confermare la sostituzione del giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg prima delle elezioni, e ha accusato i Democratici di preparare "un seguito ancora più spaventoso" alla lotta per la conferma di Brett Kavanaugh. Lo riporta il sito di approfondimento politico "Axios". Il leader della minoranza democratica al Senato Chuck Schumer ha detto che "l'anno prossimo nulla sarà fuori discussione" se i Repubblicani si faranno avanti con il voto di conferma prima di novembre, promettendo al fianco della deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez di usare "ogni strumento procedurale a nostra disposizione per assicurarci di guadagnare il tempo necessario". "Il popolo americano sta per assistere a una sorprendente sfilata di dichiarazioni errate sul passato, di dichiarazioni errate sul presente e di altre minacce contro le nostre istituzioni da parte delle stesse persone - le stesse persone che già da mesi, ben prima di questo, dicono da mesi di voler fare i bagagli", ha detto McConnell. "Stiamo già sentendo affermare erroneamente che non c'è tempo sufficiente per esaminare e confermare un candidato. Possiamo sfatare questo mito in circa 30 secondi. Ad oggi mancano 43 giorni al 3 novembre e 104 giorni alla fine di questo Congresso", ha aggiunto McConnell. (Nys)