Usa: Trump, vaccino anti-Covid disponibile in poche settimane

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che un vaccino contro il coronavirus sarà disponibile "nel giro di poche settimane", contraddicendo ancora una volta le valutazioni dei massimi funzionari della sua amministrazione. "Lo riceverò molto presto, nel giro di poche settimane", ha detto Trump a "Fox & Friends" in un'intervista, aggiungendo: "Direi che l'avrai molto prima della fine dell'anno, forse. Forse entro la fine di ottobre". Il presidente aveva già detto all'inizio di questo mese che un vaccino sarebbe stato "probabilmente" pronto in ottobre - appena un giorno dopo che Moncef Slaoui, responsabile degli sforzi dell'amministrazione per accelerare lo sviluppo del vaccino, aveva detto che era "molto improbabile" che un vaccino sarebbe stato approvato non prima di novembre. Trump ha anche offerto altre rosee presivisioni sulla pandemia, insistendo sul fatto che gli Stati Uniti stanno "svoltando, con o senza vaccino". Odiano quando dico questo, ma è così che stanno le cose", ha detto. " Abbiamo fatto un lavoro fenomenale. Sulle pubbliche relazioni, mi do una D. Sul lavoro stesso, prendiamo una A+", ha detto.(Nys)