Usa: coronavirus, a New York riaprono le scuole per 90 mila bambini

- Le scuole pubbliche di New York hanno riaperto lunedì per un massimo di 90 mila bambini - una piccola frazione degli 1,1 milioni di studenti delle scuole pubbliche della città, ma è la prima volta che si tengono lezioni di persona da quando la pandemia di coronavirus ha preso piede a marzo. Lo riporta il sito "Politico". Gli studenti dell'asilo e quelli con esigenze speciali avanzate sono stati gli unici a tornare negli edifici scolastici dopo che il sindaco di New York, Bill de Blasio, la settimana scorsa ha posticipato bruscamente l'inizio dell'anno scolastico per tutti gli altri studenti, a causa della carenza di insegnanti e alle continue preoccupazioni per la sicurezza. Mentre il governatore di New York Andrew Cuomo ha criticato la città per il suo piano di riapertura in continuo cambiamento, il capo del sindacato degli insegnanti della città ha avvertito che il piano della città non fornirà ancora abbastanza insegnanti per aprire scuole medie e superiori. (Nys)