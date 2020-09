Giappone: coronavirus, cala il bilancio dei contagi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha confermato ieri, 21 settembre, 312 nuovi casi di coronavirus, il bilancio più basso da una settimana a questa parte, in un contesto di rinnovata preoccupazione per la mobilità interna innescata da un periodo festivo di quattro giorni. Il dato è il migliore dallo scorso 14 settembre, quando invece i contagi erano stati 268. Anche Tokyo, l’area del Giappone maggiormente colpita dalla pandemia, ha visto calare il numero di nuovi casi al minimo da una settimana. Il bilancio complessivo della pandemia di coronavirus in Giappone p di 80.184 casi, inclusi i 700 contagi registrati a febbraio a bordo della nave Diamond Princess. Il bilancio dei decessi è aumentato di sette, a 1.527. (segue) (Git)