- All'indomani della tornata elettorale "va fatta una riflessione su come aprire una fase nuova. Né un rimpasto, né altro, ma un punto su come ripartire. Oggi dobbiamo affrontare la ricostruzione e bisogna capire quale sia l'assetto migliore per farlo". Lo ha affermato il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, commentando i risultati elettorali dalla sede del partito di Roma. (Rin)