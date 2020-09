Recovery fund: Salvini, Conte ci coinvolga su manovra economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi aspettiamo di essere chiamati a collaborare, così come Conte dice da settimane, sulla manovra economica dell'autunno perché nessuno ci ha ancora chiesto o dato nulla". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, riferendosi alle misure da presentare a Bruxelles per il Recovery fund, durante la conferenza stampa alla sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e l'esito delle regionali. "Aspettiamo di essere coinvolti anche sul tema della scuola - ha spiegato il leader leghista - visto che nessuno ci ha chiesto o dato nulla. Adesso speriamo che, passate le elezioni, i voti che Conte doveva prendere li ha presi e speriamo di essere coinvolti. Ripeto che 15 Regioni su 20 sono amministrate dalla Lega e dal centrodestra, 15 su 20, e poi ciascuno faccia le sue considerazioni". (Rem)