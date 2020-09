Regionali: trionfano Zaia e De Luca, vittoria per Emiliano e Giani. Al Referendum vince il sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ultime proiezioni raccontano "un pareggio" tra il centrosinistra ed il centrodestra con Michele Emiliano in testa in Puglia, Eugenio Giani in Toscana, Luca Zaia che trionfa in Veneto e Vincenzo De Luca in Campania. Alla chiusura dei seggi l'affluenza definitiva è stata del 57,21 per cento calcolata solo su quattro regioni (Toscana, Marche e Valle D'Aosta hanno conteggiato autonomamente).I dati regione per regioneCampaniaVincenzo De Luca (Centrosinistra) 64,9 per cento; Stefano Caldoro (Centrodestra) 20,2 per cento; Valeria Ciarambino (M5s) 12 per cento.LiguriaGiovanni Toti (Centrodestra) 54,9 per cento; Ferruccio Sansa (Centrosinistra) 38,2 per cento. Aristide Massardo 3,6 per cento.ToscanaEugenio Giani (Centrosinistra) 48 per cento; Susanna Ceccardi (Centrodestra) 40,7 per cento; Irene Galletti (M5S) 6,7 per cento; Tommaso Fattori (Civica) 2,2 per cento.MarcheFrancesco Acquaroli (Centrodestra) 49,6 per cento; Maurizio Mangialardi (Centrosinistra) 35,9 per cento; Gian Mario Mercorelli (M5s) 9,4 per cento.PugliaMichele Emiliano (Centrosinistra) 46,8 per cento; Raffaele Fitto (Centrodestra) 38 per cento; Antonella Laricchia (M5s) 10,7 per cento; Ivan Scalfarotto (Italia Viva) 2,3 per cento.VenetoLuca Zaia (Centrodestra) al 75,9 per cento; Arturo Lorenzoni (Centrosinistra) 15,6 per cento; Enrico Cappelletti (M5s) 4,2 per cento.Il ReferendumI cittadini italiani hanno dato il via libera al taglio dei parlamentari con un netto "sì" che i dati del Viminale certificano attestarsi al 69,58 per cento contro il 30,42 del "no" quando le sezioni scrutinate sono 56.109 su 61.622. L'affluenza alle urne è stata pari al 53,84 per cento, un dato, questo, che è definitivo. Da palazzo Chigi "filtra piena soddisfazione per il regolare svolgimento della tornata elettorale. In tempi di emergenza Covid - osservano fonti sempre di palazzo Chigi -, non era affatto scontato che venissero superate tutte le criticità in modo da assicurare il regolare afflusso degli elettori ai seggi. Si registrano con soddisfazione anche i dati sull’affluenza. Gli italiani hanno offerto una grande testimonianza di partecipazione democratica sia per quel riguarda il quesito referendario sia per quel che riguarda le competizioni elettorali territoriali. L’Italia ha dato concreta prova di efficienza e gli italiani hanno dimostrato un forte attaccamento alla democrazia. Palazzo Chigi non commenta, oggi, i risultati elettorali", concludono ancora le fonti, "perché è giusto che siano gli esponenti delle forze di maggioranza, direttamente impegnati nella campagna elettorale, ad esprimersi per primi".(Rin)