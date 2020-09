Bolivia: elezioni generali, Onu condanna episodi di violenza durante campagna elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale è entrata questa settimana nel vivo con la rinuncia del presidente ad interim Anez alla candidatura alla presidenza, una decisione che ha aperto una competizione serrata nel centrodestra per aggiudicarsi il 7,7 per cento dei voti a lei assegnati dagli ultimi sondaggi. La rinuncia di Anez è stata comunicata la settimana scorsa attraverso un video messaggio pubblicato sui suoi canali social. "Metto da parte la mia candidatura per proteggere la democrazia", ha affermato Anez. "Lo faccio a fronte del rischio che si divida il voto democratico tra vari candidati, favorendo la vittoria del Mas alle elezioni", ha aggiunto. La decisione di Anez è stata presa a poche ore di distanza dalla diffusione dei risultati di un sondaggio che la posizionava al quarto posto nella corsa alla presidenza, dietro al candidato ultra-conservatore, Luis Fernando Camacho. (segue) (Brb)