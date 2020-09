Regionali: Salvini, se in Toscana tutti nel centrodestra avessero preso voti Lega avremmo vinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega è il primo partito del centrodestra, ma un ragionamento nel centrodestra su come coinvolgere forze nuove sicuramente va fatto". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa nella sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e delle elezioni regionali. A chi gli ha fatto notare un apparente travaso di voti dalla Lega a Fratelli d'Italia in Toscana rispetto alle europee, Salvini ha replicato che "non rimpiango nulla, finché i voti rimangono al centrodestra sono solo contento. Certo, se tutti in Toscana avessero preso i voti della Lega avremmo vinto". (Rem)