Regionali: Salvini, unico rammarico violenza come arma di battaglia politica

- "In queste elezioni abbiamo fatto tutto il possibile nella maniera più garbata possibile: il rammarico è che ci sia stata in qualche occasione da parte di qualcuno l'uso della rabbia, dell'insulto e della minaccia e della violenza come arma di battaglia politica". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa nella sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e delle elezioni regionali. "Se devo pensare al lancio di seggiole, di bottiglie, alle camicie strappate e alle minacce di morte - ha concluso Salvini - spero non si ripetano più e che, purtroppo, qualche politico e qualche giornalista non ha condannato". (Rem)