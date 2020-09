Onu: Mattarella, un grande successo, ha reso migliore vita comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio in occasione del 75esimo anniversario delle Nazioni Unite ha voluto rimarcare che l'Onu rappresenta "un successo" perché "ha reso migliore la vita della comunità internazionale. Non ignoriamo manchevolezze e insufficienze del suo sistema. Malgrado queste - ha aggiunto - si è agito, sovente, con successo per rimuovere o ridurre le tensioni internazionali; perché i conflitti trovassero composizione pacifica; perché l’agenda del mondo prendesse atto di diseguaglianze tra i popoli alle quali porre riparo e della limitatezza delle risorse disponibili sulla terra". Per il presidente della Repubblica "la grande visione che portò alla Carta di San Francisco e al proposito 'mai più guerra fra i popoli' è, più che mai, attuale". (Rin)