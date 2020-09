Onu: Mattarella, abbiamo davanti avversari temibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo di fronte avversari temibili: l’intolleranza, il sottosviluppo, le disuguaglianze, i cambiamenti climatici. Deve accrescersi l’efficacia delle iniziative di pace che costituiscono il cuore delle azioni del Palazzo di Vetro. Ciascuna generazione ha le sue prove". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio in occasione del 75esimo anniversario delle Nazioni Unite. Il presidente ha ricordato che "si riaffacciano le crisi umanitarie che, a loro volta, provocano crisi migratorie; il terrorismo; una rinnovata corsa al riarmo: determinano nuove tensioni e pongono, in discussione, la fiducia tra i Paesi. La diplomazia, preventiva, per scongiurare conflitti è la via che si ripropone. L’Onu deve poter assumere, e gestire, le necessarie iniziative di pace". Le Nazioni Unite, ha concluso, "sono strumento per questo obiettivo, per dare speranza al futuro della umanità" . (Rin)