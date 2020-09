© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lista Zaia non è un soggetto politico. Ad ogni elezione si fa il confronto" tra la Lega e "la lista Zaia, ma sono tutti voti dei veneti per il Veneto. Competizione con Salvini ce n'è zero". Lo ha detto il governatore Luca Zaia intervendo a "Porta a Porta" su Rai1. (Rin)