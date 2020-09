Usa: Pence, Trump ha l'obbligo di presentare una candidatura per sostituire Bader Ginsburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, il presidente Donald Trump ha "l'obbligo, secondo la Costituzione" di presentare una candidatura per sostituire la defunta Ruth Bader Ginsburg. In un'intervista all'emittente "Cbs", Pence ha detto che le circostanze sono cambiate dal 2016 perché lo stesso partito ora detiene il controllo della Casa Bianca e del Senato. Cos'altro ha detto? "Il Presidente Trump crede di avere l'obbligo, secondo la Costituzione degli Stati Uniti, di presentare un candidato alla Corte Suprema", ha detto Pence. "Per 29 volte dai tempi di George Washington a Barack Obama ci sono stati posti vacanti. In tutti i 29 casi, il presidente ha presentato una candidatura alla Corte suprema durante un anno di elezioni. E il presidente Trump crede che sia sua responsabilità e suo dovere farlo di nuovo".(Nys)