Usa: sondaggio, Biden batte Trump 2 a 1 tra gli under-30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori più giovani sostengono il candidato democratico alle presidenziali Joe Biden contro il presidente Trump con un margine di due a uno a meno di due mesi dalle elezioni, secondo un nuovo sondaggio dell'Harvard Kennedy School Institute of Politics. Il sondaggio, pubblicato oggi, ha rilevato che il 60 per cento dei probabili elettori sotto i 30 anni ha detto che sosterrà Biden a novembre, mentre il 27 per cento ha detto lo stesso per Trump. Biden se la cava meglio con i giovani, a questo punto della corsa, anche rispetto alla candidata democratica Hillary Clinton, nominata nel 2016 (che raggiungeva il 49 per cento dei consensi). Biden è arrivato secondo dopo il senatore progressista Bernie Sanders, del Vermont, tra gli elettori giovani alle primarie dei Democratici all'inizio di quest'anno. Il sondaggio di Harvard ha mostrato insieme forze e fragilità dell'ex vicepresidente, a 43 giorni dal voto nazionale. Tra i segnali negativi c'è il fatto che il 44 per cento dei sostenitori del presidente Donald Trump di età compresa tra i 18 e i 39 anni si è detto entusiasta di sostenerlo, mentre solo il 30 per cento dei giovani sostenitori di Biden ha detto lo stesso. Nel complesso, il sondaggio ha trovato l'entusiasmo degli elettori molto alto tra gli elettori giovani prima di novembre, con il 63 per cento degli intervistati che hanno detto che "voteranno sicuramente". A questo punto, nel 2016, il 47 per cento degli intervistati ha detto lo stesso. Gli elettori millennial e della cosiddetta "Generazione Z" costituiranno più di un terzo degli aventi diritto a questa elezione. Il Sondaggio giovanile di Harvard è stato condotto tra il 28 agosto e il 9 settembre tra 1.206 giovani tra i 18 e i 29 anni. Il margine di errore è di più o meno 3,22 punti percentuali. (Nys)