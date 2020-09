Regionali: Mallegni (FI), in Toscana tornare al ruolo di catalizzatori di popolari e liberali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico che Forza Italia possa riprendere il proprio ruolo di catalizzatore di tutte le realtà popolari e liberali che sono presenti in Toscana e hanno in questi anni tenuto nel centrodestra gran parte del nostro elettorato". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, commissario regionale degli azzurri toscani. "Noi - annuncia Mallegni - ci facciamo promotori, appena sarà fatta una seria analisi del voto, di un convegno di riflessione di tutte le realtà liberali e popolari per dare vita ad una sintesi che il nostro elettorato ci chiede". (Com)