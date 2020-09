Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di 12 punti su Trump tra i cattolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio di dodici punti sul presidente in carica Donald Trump tra gli elettori che si identificano come cattolici, a poco più di due mesi dalle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo rivela un sondaggio d'opinione di RealClear, condotto tra 1.212 persone. In base alle rilevazioni, il 53 per cento dei cattolici statunitensi che dicono di voler votare è a favore di Biden, rispetto al 41 per cento che gli preferisce Trump. Il sondaggio è stato effettuato prima della morte del giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg. Il sondaggio ha rilevato inoltre che il 50 per cento degli intervistati ha votato per il 2016 la candidata democratica Hillary Clinton, mentre il 45 per cento ha votato per Trump, segno che Biden ha allargato il divario tra gli elettori cattolici. I cattolici che sono più devoti ad andare in chiesa tendono a sostenere Trump, secondo il sondaggio. Il 58 per cento dei cattolici che assistono alla messa ogni giorno sostiene il presidente, così come il 61 per cento di coloro che assistono alle funzioni più di una volta alla settimana. In confronto, il 69 per cento dei cattolici che raramente assistono alla messa sostengono Biden. Trump è in testa tra gli elettori bianchi cattolici di 5 punti percentuali, secondo il sondaggio. Tra i cattolici ispanici, Biden ha un vantaggio di 63-31 punti. (Nys)