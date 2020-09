Usa: Microsoft annuncia l'acquisto di ZeniMax Media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft ha annunciato l'acquisto di ZeniMax Media, la società madre di Bethesda Softworks, uno dei più grandi sviluppatori ed editori di giochi privati al mondo, per 7,5 miliardi di dollari. Secondo il sito "Axios", l'accordo porta un livello senza precedenti di competenze e tecnologia alla Xbox di Microsoft, la cui ultima versione sarà lanciata a novembre. Contribuirà anche a sollevare ulteriormente la sezione di videogames cloud di Microsoft, Xbox Game Pass. Bethesda pubblica giochi di successo come Doom, The Elder Scrolls e Fallout. Tutti questi giochi saranno aggiunti all'Xbox Game Pass, che ora conta oltre 15 milioni di abbonati. L'operazione rappresenta anche un'enorme sfida per Sony, che da anni è all'avanguardia nella produzione di giochi, e che a novembre rilascerà anche la sua nuova PlayStation 5. (Nys)