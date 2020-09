Coronavirus: oggi a drive in Formia 915 test rapidi, 56 positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati dei test rapidi svolti nella giornata odierna presso il drive in di via Olivastro Spaventola, a Formia, registrano "su un totale di 915 test, 56 sono risultati positivi". "Il Comune di Formia - dichiara il sindaco Paola Villa - ha concordato con l'assessore regionale D'amato e con il direttore della Asl di Latina Giorgio Casati l'organizzazione nei prossimi giorni di altri due appuntamenti per continuare con lo screening tramite drive in con test rapido". (Com)