Regionali: Salvini, in Toscana non rimpiango nulla, 40 per cento è soddisfazione enorme

- "In Toscana non rimpiango nulla, sono orgoglioso di quel che ha fatto Susanna (Ceccardi), prendere il 40 per cento in Toscana è una soddisfazione enorme". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa tenuta nella sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e i voti delle elezioni regionali rispondendo a chi gli ha chiesto se, forse, Susanna Ceccardi non era la candidata giusta per la Toscana. (Rem)