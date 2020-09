Usa: il comitato elettorale di Trump elogia Biden, "sa il fatto suo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato a sorpresa il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, mentre il primo dibattito si profila in meno di 10 giorni. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Con i primi dibattiti presidenziali in programma per il 29 settembre a Cleveland, in Ohio, il direttore della campagna di comunicazione di Trump lunedì ha detto che l'ex vice presidente "sa il fatto suo" in fatto di dibattiti politici, dopo 47 anni di esperienza. "Joe Biden è stato un politico di Washington per 47 anni, ha trascorso decenni al Senato dove tutto quello che fanno è il dibattito, è stato vice presidente due volte, e ha dibattuto sul palcoscenico nazionale in ciascuna di queste gare, e ha fatto molto bene", ha detto il direttore della campagna di comunicazione di Trump, Tim Murtaugh, all'emittente "Fox News". "Nelle primarie dei Democratici, ha discusso con un'intera folla di avversari, undici volte, e ha vinto", ha osservato Murtaugh. "Ha battuto due dozzine di sfidanti democratici". Biden "sa come muoversi nella fase del dibattito", ha poi aggiunto Murtaugh. "Sa come farlo. In realtà è abbastanza bravo. Questo è il Joe Biden che ci aspettiamo di vedere nella serata del dibattito... Dobbiamo essere preparati per il Joe Biden sintonizzato". Il presidente Trump ha anche detto che si aspetta che Biden si comporti bene perché è un "professionista" e "può affrontare un dibattito". (Nys)