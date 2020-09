Regionali: Salvini, nelle Marche la Lega si gioca posto di primo partito con il Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Marche, governata per 50 anni dal centrosinistra, è passata al centrodestra con la Lega che si gioca il ruolo di primo partito con il Pd. In una regione governata da sempre dal centrosinistra giocarsi il ruolo di primo partito con il Partito democratico è una soddisfazione notevole". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa tenuta nella sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e delle elezioni regionali.(Rem)