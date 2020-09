Regionali: Salvini Zaia è un vanto, non temo competizione interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me che Zaia sia uno dei governatori più amati non d'Italia, ma d'Europa è un vanto. Non temo alcuna competizione interna, la mia competizione è con il Pd: il M5s ormai, numericamente parlando la competizione è difficile, perché in veneto è 60 a 3". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa alla sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e l'esito delle regionali. (Rem)