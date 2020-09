Suppletive: nel nord Sardegna vince il centrodestra, Carlo Doria strappa il seggio al M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Doria, il candidato del centrodestra, è il nuovo senatore del collegio del Nord Sardegna. Doria, fortemente voluto dal governatore Christian Solinas occuperà il seggio precedentemente appannaggio del Movimento 5 Stelle. "Una manifestazione di fiducia alla coalizione di centrodestra che governa la Sardegna – ha detto il neo-senatore – i cittadini chiedono di portare in Parlamento le battaglie del presidente Solinas. La coalizione su cui si regge il Governo nazionale? Paga la sua litigiosità, non essendo riuscita ad esprimere un candidato unitario. Netto il successo sulla coalizione di centrosinistra che ha retto a Sassari ma in tutto il resto del territorio, Gallura, i 14 comuni della provincia di Nuoro e Alghero fin da subito è stata chiara la vittoria di Corda. (Rsc)