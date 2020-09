Onu: Mattarella, Italia orgogliosa di avere fornito suo contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Repubblica Italiana è orgogliosa di aver fornito il suo contributo in coerenza con i valori della sua Costituzione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un video messaggio in occasione del 75esimo anniversario dell'Onu. Le Nazioni Unite sono "state un formidabile strumento della stessa legittimazione dei singoli Stati e delle loro iniziative in quell’ambito. Per l’Italia costituì un traguardo l’ammissione all’Onu nel 1955. L’Onu, nei decenni, ha accompagnato e sancito l’indipendenza di tanti Paesi divenuti protagonisti nella vita del suo sistema". Per il presidente "’l'Onu ha saputo promuovere una più profonda comprensione fra i popoli, un reciproco rispetto che allontanano la logica della competizione e affermano il principio della pacifica convivenza e della cooperazione. Basti pensare all’impegno di tutti i governi del mondo contro la pandemia" e dunque "i meccanismi decisionali non possono che essere ispirati a questi obiettivi e alla più ampia partecipazione". (Rin)