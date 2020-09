Migranti: Mauri (Pd), approvare subito nuovo decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La modifica "radicale dei decreti Salvini resta una priorità per il Partito democratico. Il testo del nuovo decreto è pronto". Lo scrive in una nota il viceministro all’Interno Matteo Mauri. "Dopo il lavoro al Viminale di questi mesi, interrotto dal lockdown e poi subito ripreso, oggi abbiamo un testo che considero molto avanzato che è stato sottoscritto da tutti i partiti di maggioranza e che il ministro dell’Interno ha messo nella disponibilità del presidente e del Consiglio dei ministri. Questo - conclude Mauri - è il momento giusto per approvarlo e per annullare completamente scelte propagandistiche che hanno prodotto danni all’Italia e agli italiani".(Com)