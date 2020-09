Legge elettorale: Brescia (M5s), ora battaglia per preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al Movimento cinque stelle e a tutti quelli che ci hanno creduto in questo 'sì' al referendum abbiamo raggiunto un risultato storico ed epocale. Sulla riduzione del numero dei parlamentari abbiamo fatto in due anni ciò che gli altri partiti hanno promesso per decenni. Ora dobbiamo ridare ai cittadini il diritto e il potere di scegliere i rappresentanti migliori. Per questo ci batteremo per reintrodurre nella legge elettorale le preferenze". Lo ha detto ai microfoni di "Zapping" su Radio1 Rai Giuseppe Brescia (M5s), presidente della commissione Affari costituzionali della Camera. "La legge elettorale avrà una soglia di sbarramento per evitare la frammentazione e garantire la governabilità. Ora è al 5 per cento. Finita la campagna elettorale per le regionali sarà più facile trovare un dialogo con le opposizioni" ha aggiunto Brescia.(Rin)