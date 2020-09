Election day: Meloni, in Paese normale domani si tornerebbe al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese "normale domani si tornerebbe al voto e si consentirebbe gli italiani di scegliere anche sulle riforme costituzionali". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia commentando i risultati elettorali. Ad ogni modo "faremo campagna per un sistema presidenziale", ha aggiunto sottolineando che "gli italiani hanno votato per dire che non si sentono rappresentati da gran parte dei partiti in Parlamento. Vanno fatte riforme significative ma non credo che questo governo le possa fare". (Rin)