Referendum: in Lombardia “sì” al 68 per cento, nel centro di Milano vince il “no”

- In Lombardia - a scrutini conclusi - il “sì” al referendum costituzionale ha raccolto il 68,12 per cento delle preferenze, con un’affluenza alle urne pari al 51,36 per cento degli aventi diritto. La quota di favorevoli al taglio dei parlamentari supera il 70 per cento in quattro province: Bergamo, Cremona, Mantova e Lodi, dove per il “sì” si è espresso il 73,41 per cento degli elettori. La vittoria meno schiacciante si è avuta in provincia di Milano, con il 65,69 per cento di “sì” e il 34,31 di “no”. L’affluenza alle urne nel capoluogo lombardo è stata inferiore alla media nazionale, regionale e provinciale (49,73 per cento): a Milano città hanno votato il 45,21 per cento degli aventi diritto. Il 56,54 per cento di loro ha confermato la riforma costituzionale e il 43,46 l’ha bocciata. Risultato capovolto nel Municipio 1, quello del centro, dove il “no” alla riforma costituzionale ha raggiunto il 56,54 per cento. La maggiore affermazione del “sì”, invece, è stata nel Municipio 9, dove il 60,37 per cento degli elettori si è espresso in favore del taglio dei parlamentari.(Rem)