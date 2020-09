Regionali: Crimi, risultato inferiore a precedente tornata, ripartire da ascolto territori e maggior coordinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, ringrazia i candidati presidente di Regione M5s e gli esponenti e attivisti che "in questi mesi si sono impegnati senza mai risparmiarsi e con grande passione nella campagna elettorale per le elezioni regionali, oltre che sul referendum", scrive in un post sul blog delle Stelle. "Sono orgoglioso di questo Movimento perché ha dato il massimo, pur non potendo contare sulla forza economica che gli altri partiti sono in grado di mettere in campo. La polarizzazione, inoltre, creata ad arte in diversi territori ha sicuramente reso più difficile il percorso dei nostri candidati. Il risultato - riconosce - è stato inferiore rispetto alle precedenti elezioni regionali. L’esito di oggi, comunque, non mi induce allo scoraggiamento ma anzi rende necessaria la consapevolezza che ci troviamo di fronte a una sfida, quella dell’organizzazione sui territori, da affrontare con entusiasmo e determinazione". (segue) (Rin)