Regionali: Crimi, risultato inferiore a precedente tornata, ripartire da ascolto territori e maggior coordinamento (2)

- Crimi quindi sottolinea che "il Movimento cinque stelle è il vero motore del cambiamento di questa legislatura, traino e stimolo per le riforme e per provvedimenti storici, come dimostra la netta vittoria al referendum. Tutto questo mi convince ancora di più che siamo sulla strada giusta. L’ascolto dei territori, un maggiore raccordo e coordinamento, dovranno essere un punto centrale del percorso che faremo nei prossimi mesi. Un percorso che, come avevo già annunciato, comincerà nei prossimi giorni e che ci porterà - conclude - a determinare nuovi e più ambiziosi obiettivi, e a riorganizzarci con gli strumenti idonei ad affrontare le nuove sfide che ci attendono". (Rin)