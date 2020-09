© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leadership "la decidono i cittadini e la Lega è il primo partito del centrodestra, se mai va fatto un ragionamento nel centro destra su come coinvolgere forze nuove". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa alla sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e l'esito delle regionali.(Rem)