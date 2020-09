Regionali: Salvini, non c'è competizione interna, in lista Zaia militanti Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto "la maggioranza assoluta è intorno al 60 per cento tra lista Lega e lista Zaia, composte da militanti della Lega indipendentemente dalle liste in cui sono eletti". Lo ha precisato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa alla sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e l'esito delle regionali. Rispondendo a chi gli ha fatto notare la differenza dei voti tra la lista della Lega e la lista Zaia, ha risposto "dimmi dove devo firmare per avere il 60 per cento. Ho fatto i complimenti a Zaia, non c'è competizione interna". (Rem)