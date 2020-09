Referendum: Casu (Pd Roma), vittoria sì frutto scelta Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma la vittoria del sì "è netta e premia la scelta politica forte e coraggiosa del segretario Nicola Zingaretti e del Pd". Lo afferma, in una nota, il segretario romano del Pd Andrea Casu. "Le nostre ragioni - spiega - sono molto diverse da quelle di chi ha scelto, anche in occasione di questa campagna referendaria, di cavalcare l'antipolitica con il populismo. Noi abbiamo votato sì per fare ripartire il percorso delle riforme, fondamentale anche per la Capitale che ha bisogno di un nuovo assetto istituzionale in grado di offrire risposte concrete ai problemi dei cittadini - continua Casu - Continueremo a combattere l'antipolitica con la politica, facendoci carico anche delle ragioni di quei democratici che oggi hanno scelto di votare no reputando insoddisfacente il solo taglio dei parlamentari". (Com)