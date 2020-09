Referendum: Salvini, voto italiani ha fatto giustizia, ora riflettere su legittimità Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto degli italiani "ha fatto giustizia. Sul referendum abbiamo sempre sostenuto il 'sì'. Se è finito 70 a 30 vuol dire che abbiamo fatto bene a votare il taglio dei parlamentari". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa alla sede milanese del partito in via Bellerio, durante la quale ha commentato i risultati del referendum costituzionale e l'esito delle regionali. "Ora - ha proseguito - ci sono 300 parlamentari in più del previsto e quindi è giusto analizzare le riflessioni di chi dice che il Parlamento non è più legittimo". (Rem)