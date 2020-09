Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniCOMUNE- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla inaugurazione del Prix Italia "Pubblic Service and Virtual Newsroom: Back to the Future?".Roma, via Asiago,10 (ore 11)VARIE- Apertura di "Wire", il nuovo coworking di Roma sorto negli storici Mulini Biondi.Roma, ex Mulini Biondi (ore 10)- Conferenza stampa "Insieme, lettori autori editori".Roma, auditorium Parco della Musica (ore 11:30) (Rer)