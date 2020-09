Regionali: Orfini, Pd vince dove ha più coraggio, ricostruiamo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai nostri candidati, a quelli che hanno vinto e a quelli che si sono battuti con coraggio. Grazie a tutti i nostri militanti che sono stati come sempre in prima linea". Lo scrive in una nota Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico. "Questo risultato dimostra che il Pd deve avere il coraggio di credere in se stesso. Vince dove sa mettere in campo candidature di valore e un chiaro e visibile progetto di governo. Perde quando insegue alleanze innaturali o scorciatoie improbabili. Costruiamo insieme un Pd più forte e più coraggioso", conclude. (Com)