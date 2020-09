Brasile: 238 miliardari detengono una ricchezza pari quasi al Pil del Cile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La top ten dei miliardari presenta anche un'altra new entry, Ilson Mateus Rodrigues. Presidente e principale azionista del Grupo Mateus, una catena di vendita al dettaglio che ha 137 negozi in 54 città del nord e nordest del paese, ha un patrimonio netto stimato di 20 miliardi di real (3 miliardi di euro). In testa alla classifica dei brasiliani più ricchi figura il banchiere Joseph Safra, proprietario della banca Safra. Oltre ad essere la persona più ricca del Brasile, con un patrimonio netto stimato di 119 miliardi di real (18,7 miliardi di euro), Safra è anche il banchiere più ricco del mondo, secondo la rivista. Luiza Trajano, proprietaria della catena di distribuzione commerciale Magazine Luiza (Magalu), è l'unica donna nella lista dei dieci brasiliani più ricchi e si posiziona all'ottavo posto. Trajano è salita di 16 posizioni in classifica, dopo che il suo patrimonio netto è cresciuto del 181 per cento nell'ultimo anno. (Brb)