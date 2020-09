Cooperazione: Del Re, presidenza Italia Cop26 e G20 darà priorità a cambio climatico e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato, in videoconferenza, alla quarta riunione del “Gruppo di contatto sul Covid-19” dei ministri per lo Sviluppo”. Lo riferisce una nota della Farnesina. La riunione, organizzata da Canada e Regno Unito, ha particolarmente preso in esame le problematiche dei piccoli Stati insulari di Caraibi e Pacifico (Sids). Durante il suo intervento la viceministra ha evocato la co-presidenza italiana della Cop 26 e la presidenza del G20 nel 2021. Il nostro Paese, ha detto, userà queste occasioni per sostenere la piena attuazione degli Accordi di Parigi e per dare priorità allo sforzo globale di contrasto alla pandemia da Covid-19. In tale contesto, la viceministra ha ricordato l’adesione dell’Italia all’iniziativa G20 di sospensione di servizio del debito. “È cruciale sostenere pienamente i SIDS che stanno soffrendo gravi conseguenze dal cambio climatico, oltre alle conseguenze economiche della pandemia”, ha dichiarato la Del Re. “L’Italia – ha proseguito – ha sostenuto l’inserimento delle piccole isole tra i Paesi che potranno beneficiare dell’accesso equo al vaccino tramite risorse del Gavi Advance Market Commitment (Amc), a cui l’Italia partecipa. Abbiamo anche favorito la loro piena partecipazione tramite gruppi regionali al Facilitation Council dell’Acceleratore Act”. Infine, la viceministra ha ricordato la Food Coalition, iniziativa promossa dall’Italia in sede Fao: importante strumento inclusivo che permette a tutti i Paesi di mettere insieme risorse ed expertise per garantire la sicurezza alimentare nella difficile fase post Covid.(Res)