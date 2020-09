© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' una vittoria del centrodestra unito e la sconfitta della compagine di governo". Lo ha affermato il candidato presidente del centrodestra in Liguria, Giovanni Toti, commentando i risultati elettorali che lo vedono in vantaggio. "Nell'unico esperimento che ha visto insieme l'intero governo hanno perso 20 punti in meno di cinque anni fa", ha aggiunto. (Rin)