© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai risultati delle lezioni regionali "c'è un consenso maggiore di quello che qualcuno si aspettava. Salvini diceva 'vinciamo 7 a zero', non mi pare che le cose siano andate così". Lo ha affermato il governatore della regione Emilia Romagna ed esponente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, commentando i risultati elettorali. (Rin)