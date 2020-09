Credito: Germania, lo scandalo Fincen Files colpisce Deutsche Bank (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito ha risposto che le informazioni tratte dai “Fincen Files” trattano “una serie di questioni storiche”, di cui le autorità di regolamentazione sono a conoscenza e alle quali la banca ha già risposto, investendo miliardi di euro nel miglioramento dei propri sistemi di controllo. Deutsche Bank respinge, quindi, come “artefatta ed errata” l'accusa secondo cui Sewing sarebbe stato responsabile della tardiva scoperta della vicenda di riciclaggio di denaro in Russia. “In qualità di responsabile globale del controllo societario, nel 2014 Sewing non è stato coinvolto né direttamente né indirettamente nella revisione del nostro trading azionario russo”, ha dichiarato Deutsche Bank. La questione venne, infatti, trattata da “livelli gerarchici inferiori”. Quando la dimensione dei problemi relativi alla Russia è venuta alla luce nel 2015, Sewing ha immediatamente avviato un'indagine interna, “completamente trasparente per tutte le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine competenti”. (Geb)