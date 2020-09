© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla cerimonia di intitolazione di un giardino all'editore e traduttore Luciano Foà.Corso di Porta Romana, di fronte al civico 95 (ore 11.00)Conferenza stampa di presentazione di VerdeMilano, il palinsesto di iniziative, inaugurazioni e attività legate ai temi della sostenibilità e del verde in città che si terrà nelle giornate del 26 e 27 settembre. Intervengono gli assessori Pierfrancesco Maran (Verde) e Lorenzo Lipparini (Partecipazione), la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, il responsabile di Italia Nostra e direttore del Centro Forestazione Urbana Silvio Anderloni, il ceo di Beulcke+Partners Alessandro Beulcke, il presidente di Parco Nord Marzio Marzolati e la responsabile del progetto Cascine Aperte Elena Dottore.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 11.30)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. All'ordine del giorno i progetti di legge sulla semplificazione amministrativa e sulla riconoscenza agli alpini e la mozione a sostegno dei medici provvisori di medicina generale (M5Stelle). Previste infine le nomine di tre componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) e di un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell’associazione “Centro Teatrale Bresciano". Durante la pausa dei lavori d'Aula la premiazione delle squadre calcistiche Monza, Mantova e Pro Sesto.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10 alle 19)VARIEXIV Festival della Biodiversità. Saluti iniziali di Marzio Marzorati, presidente Parco Nord Milano e Raffaele Cattaneo, assessore ad Ambiente e Clima di Regione Lombardia.Parco Nord Milano, via Campestre angolo via Meucci - Bresso (ore 10.30)Webinar “Il progetto Safety2Share: un anno dopo”. Intervengono tra gli altri il presidente dell’Automobile Club di Milano Geronimo La Russa e l’assessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli.Diretta sul sito dell’Aci (dalle 15.30 alle 16.30) (Rem)