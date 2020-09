Referendum: Fico, oggi si apre nuova fase per vita parlamentare e democratica del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Camera, Roberto Fico, "gli italiani con un voto partecipato e consapevole hanno approvato la riduzione del numero dei parlamentari, una riforma costituzionale votata con un ampio consenso anche dalle forze politiche in Parlamento. La partecipazione degli elettori", continua su Facebook la terza carica dello Stato, "con un'affluenza superiore al 50 per cento, rafforza la portata democratica della riforma. La sintonia tra cittadini e legislatore legittima ulteriormente il lavoro che è stato fatto, e che ora deve necessariamente proseguire. La riduzione dei parlamentari costituisce infatti un primo tassello a cui devono seguire ulteriori indispensabili riforme, alcune sono già in calendario nei prossimi giorni a Montecitorio, altre le metteremo in cantiere, come i nuovi regolamenti di Camera e Senato. Per questo è importante continuare su questo tracciato fino al termine della legislatura". Secondo Fico, poi, "oggi si apre una nuova fase per la vita parlamentare e democratica nel Paese, una fase di grande responsabilità ma anche una grande occasione per migliorare il nostro assetto istituzionale. Gradualmente, passo dopo passo, abbiamo il compito di rendere sempre più solide le basi della nostra democrazia, lavorando - conclude il presidente della Camera - affinché le Camere possano rispondere sempre meglio alle istanze della collettività e giocare quindi il loro ruolo centrale nel sistema costituzionale".(Rin)