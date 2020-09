© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei ed esponente del Partito democratico, Enzo Amendola, sostiene che il dato "è chiaro: il Pd e Nicola Zingaretti escono vincitori da queste elezioni. Mentre la destra si sposta più a destra, grazie al lavoro svolto in questi mesi anche in Europa, il nostro partito si dimostra forte e credibile. Proseguiamo con il governo per il bene dell’Italia", conclude su Twitter.(Rin)