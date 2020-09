© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "primo partito in Toscana, Campania e Puglia, guida il centrosinistra alla vittoria". Lo evidenzia su Twitter il deputato democratico, Piero Fassino. "Fallito il tentativo di sfondamento della destra", aggiunge per poi concludere: "Adesso la maggioranza di governo può mettere in campo le scelte per rilanciare la crescita, creare lavoro, restituire sicurezze agli italiani". (Rin)