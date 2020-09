Clima: Casellati, mutamento rischio anche per beni artistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mutamento delle condizioni e dei fenomeni meteorologici costituisce “la più grave minaccia per l’incolumità delle persone e la tenuta degli ecosistemi globali, ma non possiamo ignorare anche il rischio che incombe sui beni di interesse storico-artistico”. Lo afferma il presidente del Senato Elisabetta Casellati nel messaggio di saluto al convegno ArtEClima. “La nostra Italia è un grande, meraviglioso monumento di cristallo, un Paese bellissimo e fragile quasi in ugual misura, che se da un lato può fregiarsi del primato mondiale per numero di siti riconosciuti patrimoni dell’Umanità Unesco, dall’altro è la Nazione europea maggiormente interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico - sottolinea -. In questi anni alla Presidenza del Senato, con i sopralluoghi nelle aree colpite da calamità naturali ho potuto toccare con mano l’estrema vulnerabilità dei nostri territori. Dalle foreste venete devastate dal maltempo alla città di Venezia invasa dall'acqua, dalle alluvioni in Calabria fino a Matera travolta dal fango, gli eventi drammatici che si sono susseguiti, oltre a portare lutti e disagi alle popolazioni, hanno anche deturpato i connotati paesaggistici e le identità storiche di interi paesi, minacciando la nostra eredità culturale”. (segue) (Rin)