© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come ci insegna la saggezza comune, siamo i custodi della Terra, non i padroni - conclude -. E abbiamo il dovere morale di dare alle prossime generazioni le stesse opportunità di cui noi disponiamo oggi. Sono certa che l’autorevolezza, la competenza e il prestigio dei relatori riuniti oggi in Senato saprà consegnare al dibattito in materia un contributo qualificato, attendibile e concreto”. (Rin)