Regionali: Fratoianni (Leu), Puglia ha rifiutato salto nel passato

- La Puglia "ha rifiutato il pauroso salto nel passato promesso da Fitto". Lo afferma in una nota il portavoce nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. "Noi che, pur senza rimuovere le critiche al governo degli ultimi 5 anni - prosegue l'esponente di Leu - abbiamo lavorato senza risparmio di energie perché non venisse mandata al macero una storia lunga 15 anni stasera festeggiamo. Ma da domani al lavoro perché questo risultato non vada perso - conclude Fratoianni -. Serve un salto di qualità per rispondere alla fiducia dei pugliesi e delle pugliesi". (Com)