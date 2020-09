© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato governatore del centrosinistra in Puglia, Michele Emiliano, ha voluto rimarcare, parlando dal suo comitato elettorale, "la campagna elettorale strada per strada, casa per casa. E' stato un gioco di squadra ed abbiamo dimostrato che la Puglia c'è e che oggi è ancora una primavera pugliese". (Rin)